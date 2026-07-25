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Gündem Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama
Gündem

Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlık, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun bölgesel gerilimi tırmandırabilecek tehlikeli bir girişim olduğunu belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Cumartesi günü şafak saatlerinde Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu gemide patlama meydana geldiği, bir denizcinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

"Uluslararası hukukun açık ihlali"

Dışişleri Bakanlığı, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasına aykırı olduğunu belirterek, bunun açık bir saldırı eylemi niteliği taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu saldırının yalnızca İran'ı değil, bölgesel barış ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulanarak, bu tür girişimlerin savaşın daha geniş bir alana yayılmasına neden olabileceği kaydedildi.

"Düşmanca yaklaşımın göstergesi"

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Ukrayna yönetiminin Hazar Denizi'ndeki İran ticaret gemisini hedef almasının, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik "mantık dışı ve düşmanca yaklaşımının" yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası toplumu bu saldırıya karşı sessiz kalmamaya çağırırken, İran'ın ulusal çıkarlarını ve deniz ticaretini korumak için gerekli adımları atacağını belirtti.

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