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91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

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AA Giriş Tarihi:

91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Türkiye, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 91 ülkeye gerçekleştirdiği 18 bin 301 tonluk kurutulmuş domates ihracatından 60 milyon 989 bin dolar gelir sağladı.

#1
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Yıllık 14 milyon tonu aşan domates üretimiyle Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük üreticisi olan Türkiye'de yetiştirilen domatesler, taze tüketimin yanı sıra salça, sos ve kurutmalık olarak değerlendirilerek katma değere dönüştürülüyor.

#2
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Üretimin çoğunluğunun Antalya, Mersin ve İzmir'de yapıldığı domateste katma değerli ürün olarak ilk sıralarda kurutulmuş domates yer alıyor.

#3
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Birçok ilde hasat edilen domateslerin ihracat yolculuğu, temmuz ayında kavurucu güneş altında başlayan zorlu bir üretim süreciyle başlıyor.

#4
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Tarlalardan kamyon ve traktörlerle kurutma alanlarına taşınan domatesler, işçiler tarafından tek tek ikiye bölünüyor.

#5
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Müşteri talebine göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneş altında bekletildikten sonra işleme tesislerinde temizlenip paketleniyor.

#6
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Türkiye'nin farklı yerlerinde hazırlanan kurutulmuş domatesler, başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok pazarda makarna, pizza, salata ve hamburger gibi ürünlerde kullanılmak üzere sofralara ulaşıyor.

#7
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç etti. Bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı.

#8
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Dönemde en fazla ihracat 16 milyon 53 bin dolarla ABD'ye yapılırken bu ülkeyi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere takip etti.

#9
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin kuru domates üretimine öncülük ettiğini, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını söyledi.

#10
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Kurutulmuş domatesin önemli gelir sağladığına işaret eden Olgun, şunları kaydetti: "İhracatını yaptığımız kurutulmuş domates İtalya'da pizzada, soslarda ve makarnada kullanıyorlar. İtalya'nın makarnası meşhurdur. Makarnanın içinde Türkiye'den giden kuru domatesler var.

#11
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da kurutulmuş domates tüketim artmaya başladı.

#12
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Buralarda da hamburgerde kullanılıyor. Yılın ilk yarısında 60 milyon dolar seviyesinde bir ihracatımız söz konusu. Yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var."

#13
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

İzmir'deki kuru domates üreticisi ve ihracatçısı Kemal Saygıner ise sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesainin yoğun emek ve kavurucu sıcak altında sürdüğünü anlattı.

#14
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Kurutulmuş domatesi ihraç edecekleri ülkelere göre hazırlandıklarını aktaran Saygıner, "Çok büyük bir emek, çok büyük bir gayret var.

#15
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Sonrasında gideceği ülkelere, bölgelere göre burada kurutmalarını yapıp fabrikamıza gönderiyoruz.

#16
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

Ürünlerin kalitelerine göre bölümlere ayrılıp soğuk hava depolarımıza koyarak gelecek olan siparişlerimiz için bekletiyoruz.

#17
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

15 kilo yaş domatesten ortalama 1 kilogram kuru domates çıkıyor." ifadelerini kullandı.

#18
Foto - 91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

91 ülkeye ihraç edildi Kurusu daha çok kazandırdı

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