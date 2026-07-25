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Gündem "Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı “cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap
Gündem

"Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı “cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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"Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı "cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP'deki üye katılım töreniyle ilgili bazı medya organlarında ortaya atılan "cast ajansından figüran getirildi" iddiaları tartışma yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu yayınlara sert tepki göstererek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve "Pazartesi günü bu yalana ortak olan kirli medyanın tamamı hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye katılım töreninin ardından bazı yayın organları, etkinliğe katılan kişilerin cast ajansları aracılığıyla organizasyona getirildiğini öne sürdü.

"Figüran" iddiası gündem oldu

Söz konusu haberlerde, üç farklı cast ajansının sabah saatlerinde Mecidiyeköy'de yüzlerce kişiyi toplayarak servis araçlarıyla tören alanına götürdüğü iddia edildi. Katılımcılara ücret vaat edildiği, çeşitli sloganların prova ettirildiği ve organizasyonun profesyonel ekipler tarafından yönlendirildiği ileri sürüldü.

Bu iddialara ilişkin bağımsız makamlar tarafından doğrulanmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Gürsel Tekin: "Kirli medyanın kimyası bozuldu"

İddiaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz Kimin Figüranısınız?

Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu.

Bugün açıklamış olduğum itirafçıların fotoğraflarını, itiraf belgelerini görmemek adına her zaman olduğu gibi yalan, yanlış, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberlerinizle toplumu yanıltmak istemektesiniz.

Sadece bu açıklamayla kalmayacağım. Pazartesi günü bu yalana ortak olan kirli medyanın tamamına karşı suç duyurusunda bulunacağım."

Suç duyurusu hazırlığı

Tekin, söz konusu haberleri "yalan, iftira ve dezenformasyon" olarak nitelendirirken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yaptığını öne sürdüğü medya kuruluşları hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

"Figüran" iddiaları ve Gürsel Tekin'in açıklamaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, konuya ilişkin hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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