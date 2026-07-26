Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Çimen’in X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları mercek altına aldı.

Yurt dışından yapıldığı belirtilen paylaşımlarda, iktidara yönelik ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

TCK 217 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Başsavcılığın, Çimen hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesi kapsamında işlem başlattığı belirtildi.

Soruşturmanın “Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik” suçlamasıyla yürütüldüğü ifade edildi.

PAYLAŞIMDA “SON UMUT” İFADESİ

Soruşturmaya konu olduğu belirtilen paylaşımda Çimen’in, yeni bir hareketin sandık ve demokrasi yoluyla iktidar değişimi için “son umut” olduğunu yazdığı aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, “Eğer rejim bunu hesaba almazsa bu işin sonu iyi değil” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

“TÜRKLER HER ZAMAN YENİ BİR DEVLET KURAR” SÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ

Çimen’in paylaşımında, “Türkler her zaman yeni bir devlet kurar. Bugün değilse yarın” sözlerine de yer verdiği bildirildi.

Bu ifadelerin savcılık tarafından soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, paylaşımın içeriği ve suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenecek.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Çimen’in ifadesine başvurulup başvurulmayacağı ve dosyada nasıl bir karar verileceği netleşecek.

ÇİMEN'İN YURTDIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Çimen'in yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor.