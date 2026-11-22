Kayseri canavarı yakalandı
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Kayseri’de 26 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 58 yıldan fazla hapis cezası bulunan ‘Kayseri canavarı’ lakaplı firari polis operasyonuyla yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında ‘Dolandırıcılık’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ gibi suçlardan 26 ayrı aranma kaydıyla firari olarak aranan ve hakkında 58 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. (55) yakalandı.
Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.