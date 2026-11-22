Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e özel bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başındaki Barzani ailesine yakınlığıyla bilinen Darka Mazi'nin aktardığına göre, mektubuna "Ey Doğu!" diye başlayan Öcalan, kendi yaklaşımlarının ayrılıkçılık üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını savundu. Öcalan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Talebimiz, halkların birbirinden uzaklaşması değil; eşitliğin, özgürlüğün, karşılıklı saygının ve demokratik siyasetin esas alındığı ortak bir yaşamın kurulmasıdır. Kürt meselesinin demokratik çözümü, yalnızca Kürtlerin değil, Türkiye'nin bütününün demokratik geleceği açısından da önemlidir."

PERİNÇEK'İN SÖZLERİNE SİTEM ETTİ

Öcalan'ın mektubunda, Perinçek'in geçmişte PKK hakkında kullandığı ifadelerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdiği aktarıldı. ABD'nin bölgedeki politikalarına karşı mücadele ettiklerini savunan Öcalan, hareketlerinin bağımsız bir iradeye sahip olduğunu vurguladı.

Öcalan, mektubunda Perinçek'in geçmişte PKK'yı "Amerika'nın maşası" olarak nitelendirmesine de tepki gösterdi. Bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Öcalan, örgütün ABD'nin bölgedeki politikalarına karşı en ağır bedelleri ödeyen ve Washington yönetiminin en fazla hedef aldığı hareketlerden biri olduğunu öne sürdü. Kendi iradeleri, mücadele tarihleri ve halka karşı sorumlulukları bulunduğunu belirten Öcalan, hiçbir gücün çıkarları doğrultusunda hareket etmediklerini savunarak kendilerinin de Perinçek kadar yurtsever olduklarını ileri sürdü.

Öcalan, iki taraf arasında geçmişte öne çıkan görüş ayrılıklarına rağmen ortak değer ve kaygıların bulunduğunu da öne sürdü.

İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Öcalan, mektubunda Perinçek'e ortak çalışma alanları oluşturma çağrısını yineledi. Geçmişteki görüşmelerin ardından yeni bir başlangıç yapılabileceğini belirten Öcalan, iş birliğinin somut adımlara dönüştürülmesini istedi.

Mektubun ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı: "Sözün özü şudur; yeni bir başlangıç yapabiliriz. Eğer gerçekten demokratik bir cumhuriyet, bağımsız bir siyasal irade ve halkların barış içinde bir arada yaşaması konusunda ortak kaygılar taşıyorsak, bunları somut bir iş birliğine dönüştürmenin yollarını aramalıyız. Bizim niyetimiz ayrışmayı derinleştirmek değil. Bundan sonraki ömrümüzü de karşılıklı anlayış, eşitlik ve ortak sorumluluk temelinde birlikte çalışmaya ve yürümeye ayırmak isteriz."

LÜBNAN'DAKİ KONUŞMANIN ARKASINDAYIZ

Öcalan, mektubunun sonunda ise Perinçek ile Lübnan'da yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, o dönemde dile getirdiği sözlerin arkasında olduğunu belirtti: "Çünkü inanıyorum ki Türkiye’nin ihtiyacı, geçmişin hesaplaşmalarını sürdürmekten çok, halkların eşit ve özgür yaşayabileceği ortak bir geleceği birlikte kurabilmektir. Lübnan'a geldiğinizde yaptığımız konuşmanın arkasındayız."

ÖCALAN-PERİNÇEK GÖRÜŞMESİ

Abdullah Öcalan ile Doğu Perinçek, Ekim 1989 ve Nisan 1991'de olmak üzere iki kez bir araya geldi. Görüşmelerin yapıldığı dönemde Perinçek, Türkiye'de yayımlanan 2000'e Doğru dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

Perinçek, Bekaa Vadisi'ne gidişinin nedenini 2013 yılında Aydınlık gazetesinde yayımlanan "Doğu Perinçek / Abdullah Öcalan ile 'farklı görüşme' (Tamamı)" başlıklı yazısında açıklamıştı. Perinçek, yazının "Perinçek, Öcalan ile niçin görüştü" bölümünde, görüşmenin amacının ABD'nin Körfez Savaşı eşiğinde Kürt sorununa müdahale zeminini daraltmak olduğunu belirtmişti.