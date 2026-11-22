Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden Filistinliler, yıpranmış çadırlarda bir kışı daha karşılıyor. Barınma malzemelerinin yetersizliği ve yağışlar, yerinden edilen ailelerin koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

El Cezire'nin aktardığı görüntülerde, Gazzeli bir annenin oğlunun cenazesinin koyulduğu torbayı çadırının üzerine örttüğü görülüyor. Aile, kefeni yağmur suyunun yataklarına ve kıyafetlerine ulaşmasını engellemek için kullanıyor.

Görüntüyü kaydeden aktivist Kerem Ebu Avde'nin sorusu üzerine anne, oğlunun kefenini çadırı korumak amacıyla kullandığını belirterek, “Kefeni kestim ve yağmurdan koruması için üzerine koydum. Bu, oğlumun kefeni. Çadır örtüsü alamadım” ifadelerini kullandı.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce aile evlerinden oldu. Barınma malzemelerinin ve temel insani yardımların yetersizliği, özellikle kış aylarında yerinden edilen sivillerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri artırıyor.

Kasım ayının başında etkili olan ilk yağışlar, hasarlı çadırların ve geçici barınakların yetersizliğini bir kez daha ortaya koydu. Filistinliler, yağmur ve soğuktan korunabilmek için kısıtlı imkanlarla çözüm bulmaya çalışıyor.

Kaynak: Mepa News