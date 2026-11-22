Galatasaray'da İngiltere mesaisi başladı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa ile İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa ile İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman tek pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
İşte antrenmandan kareler...
İşte antrenmandan kareler...
İşte antrenmandan kareler...
İşte antrenmandan kareler...
İşte antrenmandan kareler...
İşte antrenmandan kareler...
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