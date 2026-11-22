Antalya'nın Kepez ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda belediyede görevli bazı bürokrat ve çalışanlar gözaltına alındı.

Kepez Belediyesi'ne yönelik operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyonda belediyede görevli bazı bürokrat ve çalışanların evlerinden gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün gözaltına alınan isimler arasında yer almadığı öğrenilirken, bazı belediye yöneticileri ile çalışanlarının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların kimlikleri ve görevlerine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Soruşturmanın kapsamına ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mesut Kocagöz, daha önce Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve belediye şirketlerinde genel müdürlük görevlerinde bulundu. Kocagöz, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP adayı olarak Kepez Belediye Başkanı seçildi.