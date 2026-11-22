İş bulmak için gelmişti: Kadıköy'de cansız bedeni bulundu!
Bursa'dan İstanbul'a iş bulma umuduyla gelen Cenk Kula'nın (20) cansız bedeni Kadıköy sahilinde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'dan İstanbul'a iş bulma umuduyla gelen Cenk Kula'nın (20) cansız bedeni Kadıköy sahilinde bulundu.
İstanbul Kadıköy İskelesi’nde sabah saatlerinde denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin Cenk Kula olduğu belirlendi.
AİLESİ TEŞHİS ETTİ Ailesinin İstanbul Numune Hastanesi morgunda teşhis ettiği Kula’nın yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul’a geldiği öğrenildi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula’nın oğlu olduğu öğrenilen Cenk Kula’nın cenazesi, bugün memleketi Bursa’nın Karacabey ilçesine getirildi. Bakırköy Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kula, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Genç yaşta hayatını kaybeden Cenk Kula’nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
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