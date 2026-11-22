Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkiler konusunda önemli mesajlar veren Nikol Paşinyan, barış yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

“Varsın bizi suçlasınlar!”

Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkanlara seslenen Paşinyan, “Biz geri dönülmez bir barışa doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eleştirilere aldırış etmediklerini belirten Ermenistan Başbakanı, “Varsın bizi suçlasınlar! Biz barışı tesis etmek için Azerbaycan ile birlikte çalışıyoruz!” dedi.

“Peki Bayraktarların altında kim ölecek?”

Karabağ bayrakları üzerinden savaş söylemini sürdürenleri eleştiren Paşinyan, “Bayraktarların altında ölmeyi hiç hesaba katmadınız” sözleriyle muhaliflerine seslendi.

Paşinyan, “Göğsünüzü kabartıyorsunuz, asın bakalım. Peki Bayraktarların altında kim ölecek?” diyerek savaş çağrısı yapanlara karşı çıktı.

“Yahu siz kimi kandırıyorsunuz?”

Geçmişte cephede yaşananları da gündeme taşıyan Paşinyan, kendisini kahraman olarak gösteren bir kişinin, Savunma Bakanlığı arşivlerinin ortaya çıkarılmasıyla 12 saat içerisinde cepheden kaçtığının anlaşıldığını söyledi.

Paşinyan, “Yahu siz kimi kandırıyorsunuz? Yani bayrakları asıyorsunuz ama Bayraktarlardan hiç söz etmeyelim, öyle mi?” ifadelerini kullandı.

Aliyev üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi

Azerbaycan ile yürütülen barış sürecini “Aliyev’in barışı” olarak nitelendirenlere de cevap veren Paşinyan, bir barış anlaşmasının iki tarafın imzasıyla hayata geçirilebileceğini hatırlattı.

Anlaşmayı kendisinin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in imzalayacağını belirten Paşinyan, barışın her iki tarafın da ortak eseri olacağını vurgulayarak, “Yüzde 50’si de Aliyev’in barışı olur. Bu saplantıdan ne zaman kurtulacağız?” diye konuştu.

“Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu”

Ermeni toplumunun geçmişten bu yana dış güçlerin etkisi altında kaldığını da dile getiren Paşinyan, 1870’li yıllardan itibaren Ermenileri yönetmek isteyen güçlerin toplumun zihnini bulandırdığını ifade etti.

Paşinyan, “Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu!” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.