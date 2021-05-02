Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2021 kaymakamlık sınav tarihi

ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavını, kendi sınav takvimine ekledi. Buna göre sınav 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 26/05/2021 ila 02/06/2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Kimler kaymakamlık sınavına girer?

İçişleri bakanlığı bünyesinde kaymakam olarak görev yapacak olanlar için yapılan kaymakam adaylığı sınavında sınava girecek olan adayların aşağıda yer alan eğitim durumunda olmaları gerekmektedir. Başvuruda lisans mezunu olarak istenen bölümler olduğu gibi mühendislik mezunu olup uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak şartını yerine getiren yüksek lisans mezunlarıda kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmektedir.

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya; Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmek için 35 yaşından gün almamak şartıda yer almaktadır.