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Kaymakamlık başvuruları başladı mı 2019? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık başvuruları ne zaman başlıyor? Kaymakamlık başvuru şartları 2019 neler? soruları kaymakam adayları tarafından en sık olarak aranmakta. Kaymakamlık giriş sınavı için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. Son dakika gelişmesi olarak ÖSYM 2019 kaymakamlık başvuru tarihleri açıkladı. Peki kaymakamlık giriş sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık başvuruları ne zaman başlayacak? Kaymakamlık başvuru yaşı kaç? 2019 Kaymakamlık giriş sınav kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
Kaymakamlık başvuruları başladı mı 2019? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık başvuruları ne zaman başlıyor? Kaymakamlık başvuru şartları 2019 neler? soruları kaymakam adayları tarafından en sık olarak aranmakta. Kaymakamlık giriş sınavı için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. Son dakika gelişmesi olarak ÖSYM 2019 kaymakamlık başvuru tarihleri açıkladı. Peki kaymakamlık giriş sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık başvuruları ne zaman başlayacak? Kaymakamlık başvuru yaşı kaç? 2019 Kaymakamlık giriş sınav kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kaymakamlık sınav tarihi son dakika olarak açıklandı. Peki ÖSYM’nin paylaştığı tarihe göre Kaymakamlık 2019 başvuruları ne zaman, 2019 kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından gelmiş olan duyuruya göre kaymakamlık sınavına başvurular 19 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını en geç 25 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kaymakamlık sınavına başvurular nereden ve nasıl yapılacak? 2019 kaymakamlık sınavına elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. 

Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler?

Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda; adayların fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen fakültelerden mezun olmadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmayacak, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
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