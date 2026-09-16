16 Eylül 1959: Süleyman Hilmi Tunahan'ın vefatı (Müderris)

Süleyman Hilmi Tunahan, 1888’de Bulgaristan’ın Silistre vilayeti Ferhatlar Köyü’nde dünyaya geldi. İlk tahsilini Satırlı Medresesi’nde babası Osman Efendi’nin yanında tamamladı.



Eylül 1916’da Fatih Medresesini birincilikle bitirdi. Aynı yıl, Medresetü’l-Mütehassisin’in Tefsir-Hadis bölümüne girerek Hafız Ahmet Paşa’dan ders okumaya başladı. 1919’da Medresetü’l Kudat’tan girdiği Süleymaniye Medresesi’nden birincilikle mezun oldu.







1918’de 30 yaşında İstanbul müderrisliği Dersiâmlığına yükseldi.



1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bütün medreseler kapatıldığı için dersiamlar ve müderrislerle beraber Süleyman Efendi’nin de vazifesine son verilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul vaizliğine tayin edildi. Tunahan, İstanbul’un bütün camilerinde vaiz olarak ilim ve irşad vazifesini yürüttü.

1939’de ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı. Hapishanelerde kötü koşullara tabi tutulan Süleyman Hilmi Efendi, burada da kendisini ilim irfan için adayıp durmadan çalıştı.







Hapisten sonra dışarıda da yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek, yüzlerce kişiyi okutup ilim adamı olarak yetişmesini sağladı.







1944’te ikinci defa tutuklanarak Birinci Şube tabutluklarında, 8 günlük bir işkenceye tabi tutuldu. 1946’da vaizlik belgesi resmen elinden alındı. 1949 yılında Kur’an kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girdi.







1950 yılında hükümet tarafından vaizlik belgesi yeniden iade edilen Tunahan; yaşlı ve hasta haline rağmen, günde 4 vasıta değiştirerek hem talebe okuttu ve hem de İstanbul’un önemli camilerinde resmen vaizlik yaptı.

Trenlerde bile ilmî katkı sağlamak için gerektiğinde para vererek ders dinlemesini istiyor, bazen trenden inmeyerek gidiş ve dönüşlerde daha çok öğrenciyi okutuyordu.





Süleyman Hilmi Tunahan'ın kabri / Karacaahmet Mezarlığı



Tunahan’ın en önemli eseri Kur’an–ı Kerim okumayı kısa zamanda öğreten “Elif Cüzü”dür. Süleyman Hilmi Tunahan, 16 Eylül 1959’da İstanbul Kısıklı’daki evinde hayatını kaybetti.