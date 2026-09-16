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Spor TFF Anthony Taylor’ın hakem kararları analizini yayımladı! Tartışmalı pozisyonlara son nokta
Spor

TFF Anthony Taylor’ın hakem kararları analizini yayımladı! Tartışmalı pozisyonlara son nokta

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TFF Anthony Taylor’ın hakem kararları analizini yayımladı! Tartışmalı pozisyonlara son nokta

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın hakem kararları analizi yayımladı. İncelenen pozisyonlar ve verilen kararlar şu şekilde...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin hazırlanan Hakem Kararları Analizi’ni paylaştı. Seçilen pozisyonlar teknik kriterler doğrultusunda değerlendirilirken, sonuçlar oluşturulan video ile kamuoyuyla paylaşıldı.

İncelenen pozisyonlar ve verilen kararlar şu şekilde:

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

Mücadelenin 49’uncu dakikasında Mert Müldür’ün yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler, penaltı beklerken oyun devam etmişti. Taylor tarafından yapılan incelemede Mert Müldür’ün kafa vurduktan sonra Goutas’ın müdahale ettiği, hücum oyuncusunun şut çekme veya kafa vuruşu yapma becerisini etkilemediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığı ifade edildi. Taylor ayrıca aynı karşılaşmanın 71’inci dakikasında Talisca’nın şutunda Goutas’ın eline çarpan topta başkent ekibinin oyuncusunun eline temasın minimal seviyede olması ve topun kaleye gitmesini engellemediği, topun yönünü değiştirmediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

 

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ

Alanyaspor’un sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın 7’nci dakikasında Aliti ile Trossard arasında gerçekleşen pozisyonda Alanyasporlu futbolcunun, Trossard’ın başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık kanıt bulunduğu nedeniyle Aliti’ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiği açıklandı. Bu pozisyonda ayrıca VAR’ın maçın hakemini saha içi incelemeye çağırması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca aynı mücadelenin 56’ncı dakikasında siyah-beyazlıların Vlahovic’in yerde kaldığı pozisyonda Aliti’nin müdahalesinin dışarda olduğu ve Beşiktaş lehine serbest vuruş verilmesi gerektiğini ifade edildi. Yine aynı karşılaşmanın son dakikalarında Vlahovic’in Ümit Akdağ ile girdiği pozisyonda iki oyuncunun da karşılıklı olarak birbirilerini çektiği bu nedenle devam kararının doğru olduğu söylendi.

GALATASARAY - GÖZTEPE

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın incelemeye aldığı diğer bir pozisyon ise Galatasaray’ın Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmanın 59’uncu dakikasında kazandığı penaltı oldu. Osimhen’in sağ ayağını top ile rakibinin sol ayağının arasına yerleştirdiği, Osimhen topa dokunmuş olsa da oyuncular arasındaki temasın savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklandığı, bacakların birbirine bir miktar temas ettiği ancak gerçek anlamda bir çelme ihlali oluşmadığı, hücum oyuncusunun teması abarttığı dile getirildi. Taylor, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş belirtti.

 

AMED SPORTİF FAALİYETLER - TRABZONSPOR

Amedspor’un Trabzonspor’u konuk ettiği mücadelede 45+5’inci dakikada Diagne’nin penaltı atışında kaleci Onana’dan dönen topu Sor, ağlara göndermişti. Ancak Diagne’nin penaltı atışını kullandığı sırada Sor’un ceza sahası içinde olduğu nedeniyle ağlara giden topun geçerlilik kazanmaması gerektiği ifade edildi.

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