  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayıp şahıs öyle bir yerde bulundu ki...
Yerel

Kayıp şahıs öyle bir yerde bulundu ki...

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün kaybolan Abdülhalik Celtiz, bir binanın asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu. Tedavi altına alınan Celtiz, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 23:30:00 - 2022-11-23 23:45:32

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün kaybolan Abdülhalik Celtiz, bir binanın asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu. Tedavi altına alınan Celtiz, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Abdülhalik Celtiz'in ailesi kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Aile ve polis ekipleri tarafından aranan Celtiz, bugün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu.

Hastanede hayatını kaybetti

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Celtiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23