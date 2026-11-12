Kayıp genç ormanda sağ bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avustralya’da ormanda kaybolan 17 yaşındaki otizmli genç, altı günlük aramanın ardından sağ bulundu.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre William isimli genç, Melbourne'un 185 kilometre doğusundaki ormanlık alanda arkadaşıyla kamp yaparken 6 Kasım'da kayboldu.
Kaybolmasından 6 gün sonra polis helikopteri tarafından vahşi doğanın ortasında, kurumuş dere yatağında uyurken bulunan gencin annesiyle bir araya geldiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
William'ın ailesi, oğullarına ikinci düzey otizm tanısı konulduğunu bildirdi.