Kayıp çocuğun annesinden yürek yakan feryat: Bana çocuğumu geri getirsinler

Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki Yurtseven Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz, telefonla konuştuğu kızına, kaçıran kişilerin haklarındaki şikayetin geri çekilmesi konusunda baskı yaptıklarını söyledi.

Ramazan Yılmaz, 3 gün önce kızlarının kendilerini telefonla aradığını belirtti. Kaçıran kişilerin telefonda kızına "babana şunu söyle, bunu söyle." diye talimat verdiklerini dile getiren Yılmaz, "Telefonla arayan kızım 'Baba şikayetini karakoldan geri al, eve döneceğim, televizyona çıkacakmışsın, çıkma.' dedi. Bunu kaçıranların baskısı nedeniyle söylediğini düşünüyorum. Ben de 'Kızım sen ne diyeceksen kendin söyle. Onların sana dediklerini bana söyleme' dedim." ifadelerini kullandı.

Kızının telefonda "Ben hamileyim." dediğini anlatan Yılmaz, "Hamileysen de kabülümsün. Her şeyini kabul ediyorum' kızım dedim. Böyle konuşunca telefonu yüzüme kapattılar. Beni aradıkları numarayı aradım, açmadılar. Numarayı savcılığa bildirdim. Yetkililerden bir an önce kızımı bulmalarını istiyorum." diye konuştu.

'Bana çocuğumu geri getirsinler'

Anne Şadiye Yılmaz da yaklaşık 2 aydır haber alamadığı kızının sağlığından endişe duyduğunu kaydetti. "Kızımı kaçıranlardan ölene kadar şikayetçiyim." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kızım geri dönse de şikayetçiyim. Benim günlerdir ne çektiğimi Allah biliyor. Bana çocuğumu geri getirsinler. Benim çocuğum onlara gelin olmaz. Ben çocuğumun peşindeyim. Onların parasını, pulunu istemiyorum. Benim çocuğumu yuvasından uçurdular. Türkiye sesimizi duysun. Bize yardım etsinler."

Merkeze bağlı Kayış köyünde ikamet eden Yurtseven Yılmaz, 13 Ağustos'ta hayvanlara bakmak için çıktığı evine dönmeyince baba Ramazan Yılmaz, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ekipleri, ailenin başvurusu üzerine arama çalışması başlatmıştı.