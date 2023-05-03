Kayıp balıkçı günlerdir aranıyordu: Timsahın midesinde bulundu!

Avustralyalı bir adam arkadaşlarıyla balık tutarken kayboldu. Polis bölgedeki iki timsahı vurarak öldürdü. Adamın kalıntıları bir timsahın midesinde bulundu.

Kevin Darmody, son olarak cumartesi günü kuzey Queensland'in ıssız bir bölgesinde bulunan, iyi bilinen bir tuzlu su timsahı yaşam alanı olan Kennedy's Bend'de görüldü.

Bölgede iki gün süren aramaların ardından, polis iki büyük timsahı öldürdü ve insan kalıntıları buldu.

BBC'deki habere göre kalıntılar henüz teşhis edilmedi, ancak polis, 65 yaşındaki adamın arayışının "trajik bir sona eriştiğini" açıkladı.

Darmody, deneyimli bir balıkçı ve Cape York topluluğunun tanınmış bir üyesiydi.

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4,1 m (13,4 ft) ve 2,8 m uzunluğundaki iki timsah, pazartesi günü son görüldüğü yerden yaklaşık 1,5 km (0,9 mil) uzaklıkta öldürüldü.

İnsan kalıntıları sadece bir timsahın içinde bulundu, ancak vahşi yaşam görevlileri her iki timsahın da olayda yer aldığına inanıyor.