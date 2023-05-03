  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı

Fatih Portakal onunla ilgili kararını açıkladı! Oyumu Muharrem İnce'ye...

Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

AK Parti'den aday olan ünlü oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar! Doğru adamla yola devam

Rus bankasından beklenmedik Türk lirası kararı! Resmen duyurdular

HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedenine bakın hele! Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü

Gurbetçiler rekora koşuyor! 860 bin oy kullanıldı

CHP'li Özel'den Erdoğan'a hadsiz benzetme! İyice zıvanadan çıktılar

Türkiye'den Netflix'e dev rakip! TRT Tabii resmen tanıtıldı! Başlangıçta ücretsiz olacak
Dünya Kayıp balıkçı günlerdir aranıyordu: Timsahın midesinde bulundu!
Dünya

Kayıp balıkçı günlerdir aranıyordu: Timsahın midesinde bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-05-03 12:18:00 -
Kayıp balıkçı günlerdir aranıyordu: Timsahın midesinde bulundu!

Avustralyalı bir adam arkadaşlarıyla balık tutarken kayboldu. Polis bölgedeki iki timsahı vurarak öldürdü. Adamın kalıntıları bir timsahın midesinde bulundu.

Avustralyalı bir adam arkadaşlarıyla balık tutarken kayboldu. Polis bölgedeki iki timsahı vurarak öldürdü. Adamın kalıntıları bir timsahın midesinde bulundu.

Kevin Darmody, son olarak cumartesi günü kuzey Queensland'in ıssız bir bölgesinde bulunan, iyi bilinen bir tuzlu su timsahı yaşam alanı olan Kennedy's Bend'de görüldü.

Bölgede iki gün süren aramaların ardından, polis iki büyük timsahı öldürdü ve insan kalıntıları buldu.

BBC'deki habere göre kalıntılar henüz teşhis edilmedi, ancak polis, 65 yaşındaki adamın arayışının "trajik bir sona eriştiğini" açıkladı.

Darmody, deneyimli bir balıkçı ve Cape York topluluğunun tanınmış bir üyesiydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4,1 m (13,4 ft) ve 2,8 m uzunluğundaki iki timsah, pazartesi günü son görüldüğü yerden yaklaşık 1,5 km (0,9 mil) uzaklıkta öldürüldü.

İnsan kalıntıları sadece bir timsahın içinde bulundu, ancak vahşi yaşam görevlileri her iki timsahın da olayda yer aldığına inanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23