Kayıp 3 kız kardeşten sevindiren haber

Dün sabah saatlerinde, Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nden yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek ayrılan Rav (16) ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş (15), devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulundu.

Çocuklar, güvenlik güçlerinin haber vermesi üzerine hastaneye gelen aileye teslim edildi.

Bu arada kent merkezinde dolaşan ve Türkçe bilmedikleri için konaklama merkezine gidemeyen kız kardeşlerden Rav Gaddaş'ın rahatsızlandığı, kız kardeşlerin, durumu gören bir vatandaş tarafından hastaneye getirildikleri öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nde yaşayan Rav ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş kardeşler, sabah saatlerinde yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek kamptan ayrılmış, kardeşlerden uzun süre haber alamayan aileleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Atatürk Barajı kıyısında sahipsiz terlik bulunması üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri de baraj gölünde arama başlatmış, yaklaşık 3 saat süren çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine göldeki aramalara ara verilmişti.