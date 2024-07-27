Kaybolan koyun 6 yıl boyunca saklanmış! İşte saklandığı yer

Doğada kaybolan bir koyun tam 6 yıl sonra yeniden ortaya çıktı... Bu süre zarfı boyunca mağarada kaldığı tespit edilen koyundaki detay ise sahibini şaşırttı.

Hayvanları, sahipleri için büyük önem taşıyor... Özellikle de çiftlik hayvanları ile sahipleri arasında özel bir bağ oluşuyor.

İşte bunun bir örneği daha sosyal medyada paylaşıldı... Doğada kaybolan bir koyun tam 6 yıl sonra yeniden ortaya çıktı... Bu süre zarfı boyunca mağarada kaldığı tespit edilen koyundaki detay ise sahibini şaşırttı.