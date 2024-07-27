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Dünya Kaybolan koyun 6 yıl boyunca saklanmış! İşte saklandığı yer
Dünya

Kaybolan koyun 6 yıl boyunca saklanmış! İşte saklandığı yer

Yeniakit Publisher
2024-07-27 15:12:00 - 2024-07-27 15:13:53

Doğada kaybolan bir koyun tam 6 yıl sonra yeniden ortaya çıktı... Bu süre zarfı boyunca mağarada kaldığı tespit edilen koyundaki detay ise sahibini şaşırttı.

Doğada kaybolan bir koyun tam 6 yıl sonra yeniden ortaya çıktı... Bu süre zarfı boyunca mağarada kaldığı tespit edilen koyundaki detay ise sahibini şaşırttı.

Hayvanları, sahipleri için büyük önem taşıyor... Özellikle de çiftlik hayvanları ile sahipleri arasında özel bir bağ oluşuyor.

İşte bunun bir örneği daha sosyal medyada paylaşıldı... Doğada kaybolan bir koyun tam 6 yıl sonra yeniden ortaya çıktı... Bu süre zarfı boyunca mağarada kaldığı tespit edilen koyundaki detay ise sahibini şaşırttı.

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