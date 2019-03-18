0553 313 94 23

Kaya, Marksistlerle aynı safta

Türk siyasi tarihi, birçok fikirsel dönüşlere ve ideolojik kopuşlara şahit olmasına rağmen, hiçbiri HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın ters yüz oluşu kadar dikkat çekmiyor. İslam’ın tevhid dini olduğunu görmezden gelen Kaya, İslam dünyasının son kalesi Türkiye’yi yıkmak isteyen Marksist bir örgütle birlikte hareket ediyor. Kaya, diyalektik materyalizmi benimsemiş PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin borazanlığını yapıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:50
Kaya, Marksistlerle aynı safta

 Hakkı Bilir  İstanbul 

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın 180 derecelik fikirsel dönüşümü, Türk siyasi tarihinin en ilginç vakaları arasında gösteriliyor. 28 Şubat darbe sürecinde, başörtüsü mücadelesiyle öne çıkan ve Müslümanların takdirini kazanan Kaya, PKK’nın dümen suyuna girdiğinden beri temsil ettiği değerlere zıt hareketlerde bulunuyor. Materyalist bir felsefeyi benimseyen ve manifestolarında bu vurguyu sıklıkla kullanan PKK’nın gönüllü propagandistliğini yapan Kaya, başörtüsü gibi kutsal bir değerimizi göz göre göre istismar ediyor. Batı’nın Deccalı Marks’ın, ‘Din kitlelerin afyonudur” sözünü dilinden düşürmeyen HDP’nin saflarında sözde ‘hak’ mücadelesi veren Kaya, hakikatin temelini sarsmaktan da geri durmuyor.

Terörün ekmeğine yağ sürüyor

Siyasi yaşantımızın en ibretlik dönüşümünü gerçekleştiren HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yapmış olduğu söylem ve imza atmış olduğu icraatlar ile çelişkili bir görüntü çiziyor. “Bir Arabistan yarımadası tasarımı olarak Allah, yaklaşık M.Ö 2000’lerde bir ideolojik kimlik olarak bütün semitik kabilelerin zihninde yer edinmektedir” diyen PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın felsefesini benimseyen Kaya, savunduğunu iddia ettiği değerlerle çatışıyor. 28 Şubat sürecinde İslami mücadele içerisinde yer alan ve bu sayede belirli bir popülarite kazanan Kaya, PKK’lılarla yan yana gelmekten çekinmiyor. Şimdilerde HDP’nin Bağcılar Belediye Başkan adayı olan Kaya, içini boşalttığı başörtüsü üzerinden oy devşirmenin hesaplarını yapıyor. Kaya’nın 28 Şubat sürecinde verdiği mücadelenin, şahsi ikbalini temin etmek için yapılmış ucuz şovlardan ibaret olduğu ise bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

Din düşmanlarıyla aynı safta

PKK’nın uzantısı HDP adına katıldığı toplantılarda ve mitinglerde, İslami bir görüntü çizen Kaya, “Eğer Allah yeniden bir elçi gönderecek olsa İslam ümmetine, bugünkü din anlayışına sahip olan Müslümanlara gönderirdi. Allah’ım bizi dindar zalimlere karşı koru” diyebilecek kadar hadsizce sözler sarf ediyor. İslam’ın tevhid dini olduğunu görmezden gelen Kaya, İslam dünyasının son kalesi Türkiye’yi yıkmak isteyen Marksist bir örgütle birlikte hareket ediyor. Terörize olmuş ayrılıkçı fikirlerin gönüllü elçiliğini yapan Kaya, “Arabistanda halen kıble denilen namazda yön anlayışı tanrıçaya bağlılığın bir izini teşkil etmektedir” diyen Öcalan’ın değirmenine su taşıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:50
  1. PKK
  2. HDP
  3. HDP’nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya
  4. Türk siyasi tarihi
  5. 28 Şubat darbe süreci
  6. başörtüsü mücadelesi
  7. Müslümanlar
  8. Batı’nın Deccalı Marks
  9. PKK elebaşı Abdullah Öcalan
  10. 28 Şubat süreci
  11. İslami mücadele
  12. HDP’nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Hüda Kaya
  13. PKK’nın uzantısı HDP
  14. İslam dünyası

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 14 dk önce
    yinede kardeş başındaki örtüyü takma o taktığın örtünün altına gizlenme senin yenizellanda daki teröristle bir farkın yoktur camiye karşı olan her fırsatta müslümanlara ikinci snıf muamalesi yapan kafirlerle teröristlerle farkınız yok çünkü zülüme rıza zülüm olduğu gibi küfre rtzada küfürdür şimdide oy için hayatında cami yolu tanımayanlar camilerden çıkmaz oldular karşı olduğunuz insanların oyuna talip olyorsunuz garip ama çok gülünç duruma düşüyorsunuz YENİZELANDA DA TERÖR SALDIRISI İLE ŞEHİT OLAN KUZEY İRAKTA İSLAM VE ÜLKEMİZ ADINA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZE ALLAHCC RAHMET DİLER YARALILARA AÇIL ŞİFALAR DİLER KEDERLİ AİLELERİNE BAŞINIZ SAĞ OLSUN DİLERİM ALLAH CC İNSANLIK ALEMİNİ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN AMİN.
  • kayserilikayserili15 dk önce
    buna aldanan kurt kardeslerimiz var, cok yazik cunku basortusu takan her kadin musluman degildir ve bu alcak onun guzel bir ornegidir. musluman kurtleri kazanmak icin uygulanan bir serefsizce taktiktir
  • SelcukluSelcuklu17 dk önce
    Boyle yolunu sasiran cok kimse var turkiyede! O hdp den millet vekili olduysa birileride kemalistlerle is birligi yapiyor!
  • EKOLL EKOLL 34 dk önce
    Bu tiplere doğan görünümlü şahin deniyor..Ne olduğu belli değil

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Genç, şehit ve gazi aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi
  1. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
  2. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
  3. Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri
  4. Halı sektörü 2023 stratejisini..
  5. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
  6. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
  7. Güvercin hırsızları tutuklandı
  8. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
  9. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
  10. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
  11. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
  12. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
  13. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
  14. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
  15. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
  16. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
  17. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
  18. Saadet Partisi adayı, terör..
  19. Foça Belediyespor, kupasını aldı
  20. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
  21. Çocuk parkında dehşet
  22. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
  23. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
  24. Yabancıya konut satışında tarihin en..
  25. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
  26. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
  27. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
  28. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
  29. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
  30. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!