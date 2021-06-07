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Yerel Kavşakta feci kaza: 3 yaralı
Yerel

Kavşakta feci kaza: 3 yaralı

Kastamonu-Tosya karayolu üzerindeki bir kavşakta TIR ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 14:23:00 -
Kavşakta feci kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde Tosya Işıklı Kavşakta Abdullah Sarıtaş idaresindeki 01 P 2733 plakalı TIR, kavşağa geldiği sırada Salim Kalkancı (65) yönetimindeki 06 TMM 21 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yoldan çıkan otomobil, şarampolde su giderine çarparak durabildi. Kazada sürücü Salim Kalkancı ile araçta yolcu olarak bulunan Saime Kalkancı (65) ve Celal Kalkancı (64) sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince teslim edildi. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca TIR sürücüsü Abdullah Sarıtaş, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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