  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Yerel

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-09 08:39:00 -
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Gaziantep’te bir kişi çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanıp öldü.

Gaziantep’te, bir sitede borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik (47), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerinde M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Site yöneticiliği yapan Bülent Ecevit Bozgeyik, kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozgeyik, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozgeyik, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yerel

2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Polis düğün magandalarına göz açtırmadı
Polis düğün magandalarına göz açtırmadı

Yerel

Polis düğün magandalarına göz açtırmadı

Balık tutarken hayatını kaybetti
Balık tutarken hayatını kaybetti

Yerel

Balık tutarken hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23