Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Gaziantep’te, bir sitede borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik (47), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerinde M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Site yöneticiliği yapan Bülent Ecevit Bozgeyik, kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozgeyik, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozgeyik, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.