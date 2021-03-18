Kavga büyüyor! Aydın Doğan'a tepki göstermişti, cevap geldi

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a tepki gösteren öz yeğeni sunucu Leyla Ataman Soyal ile ilgili olarak Ataman Ailesi'nden açıklama geldi.

Leyla Ataman Soyal, sosyal medya hesabından, dayısı Aydın Doğan'a çocuklarına burs vermediği için tepki göstermiş, "Bunca haramla nasıl Allah'a hesap vereceksin" gibi ifadeler kullanmıştı.

Dikkat çeken ifadelerin ardından ortalık gerilirken, bu iddialara aile adına Bülent Ataman yanıt verdi.

Ataman, yeğen Leyla Ataman Soyal'a tepki göstererek, Aydın Doğan hakkındaki beyanatından rencide olduklarını söyledi ve bunun gerçek dışı bir beyanat olduğunu iddia etti.