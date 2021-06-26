‘Katsayı’ hırsızı CHP gençleri zehirliyor

1998-2012 yılları arasında İmam Hatip ve Meslek liselerinde okuyan milyonlarca öğrenci, katsayılarının düşürülmesi nedeniyle mağdur edildi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin katsayı zulmüne son vermesinden rahatsız olan CHP zihniyeti, 2012 yılında yaptığı hamleyle zulmün devamını istedi. 28 şubat dönemindeki ikna odalarının mucidi olarak hatırlanana CHP’li Nur Serter, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da onayıyla gençlerin haklarının çalınmasın devamı için Danıştay’da dava açtı.

Katsayı hırsızları gençleri provoke ediyor

Düne kadar üniversiteye giren Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine uygulanan zulmün devamını isteyen CHP zihniyeti, Katar ile yapılan ve sayılı Katarlı askeri personelin Türkiye'de eğitim görmelerini imkan tanıyan anlaşmayı provoke etmeye başladı. Gençlerin hakkını gasp eden kirli geçmişini gençlerden gizleyen CHP zihniyeti, Katar ile yapılan anlaşma üzerinden öğrencilerin haklarının çalındığını iddia ederek provokasyon girişiminde bulundu.

Kat sayı hırsızlığına destek çıkan Kılıçdaroğlu’ndan kışkırtma

2012 yılında katsayı hırsızlığın devamını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar ile yapılan anlaşma neticesinde gençlerin haklarının gasp edildiğini öne sürerek “Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!” dedi.