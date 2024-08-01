Katiller kol kola! ABD'den ikiyüzlü açıklama!

Pentagon’dan yapılan açıklamada;

“Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Lübnan Hizbullahı'nın 27 Temmuz'da İsrail'e düzenlediği ve çoğu çocuk 12 masum sivilin ölümüne yol açan saldırıya İsrail'in verdiği karşılık hakkında görüştü. İkili, Lübnan Hizbullah'ı da dahil olmak üzere İran destekli bir dizi terörist grubun İsrail'e yönelik tehditlerini ele aldı.

Bakan Austin İsrail'in güvenliğine ve meşru müdafaa hakkına olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti. İkili ayrıca İsrail-Lübnan sınırının her iki tarafındaki vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşılması için devam eden çabaları da ele aldı” denildi.