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Dünya Katil İsrail katliam yaptı! 5 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail katliam yaptı! 5 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-01 02:41:00 -
Katil İsrail katliam yaptı! 5 Filistinli şehit oldu

Katil İsrail saldırılara ara vermeden devam ediyor. Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef alan İsrail, 5 Filistinlinin daha ölmesine neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde sivil bir aracı hedef aldığı hava saldırısında beş Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinliler Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: AA

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