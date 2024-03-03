  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den, savunma sanayiinde bir dev adım daha! Dünyayı ayağa kaldıracak sistemin seri üretimine başladık! Hadi hayırlı olsun

Yeniden Refah’a büyük şok! “Vay vay vay” diyeceksiniz

Muharrem İnce’nin partisinde aile saadeti

Ramazan öncesi kritik süreç başladı! Hamas heyeti Kahire'de

Kandil uzlaşısında yeni perde! PKK’lı isimler CHP listesinde: Öcalan sloganı attı… Birinci sırayı kaptı!

Tel Aviv Üniversitesi askeri güvenlik raporu yayınlandı! İsrail eriyor Türkiye güçleniyor

AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK Parti’ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?

Kırmızı et spekülasyonu! Üç farklı fiyat üzerinden satış

Zühtü’den giderayak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne iptal kararı darbesi

Bu iftiralar ‘oy’unu artırmaz
Dünya Katil devlet katliam yaptı! Yardım bekleyenlere saldırdılar
Dünya

Katil devlet katliam yaptı! Yardım bekleyenlere saldırdılar

Yeniakit Publisher
2024-03-03 19:53:00 -
Katil devlet katliam yaptı! Yardım bekleyenlere saldırdılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Türkiye'den müthiş Filistin hamlesi
Türkiye'den müthiş Filistin hamlesi

Gündem

Türkiye'den müthiş Filistin hamlesi

Filistin lideri Abbas'tan flaş Türkiye kararı
Filistin lideri Abbas'tan flaş Türkiye kararı

Dünya

Filistin lideri Abbas'tan flaş Türkiye kararı

Batı basını katliamda Filistinlileri suçladı
Batı basını katliamda Filistinlileri suçladı

Dünya

Batı basını katliamda Filistinlileri suçladı

Filistin lideri Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor
Filistin lideri Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor

Gündem

Filistin lideri Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor

Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü
Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

Gündem

Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23