O şehirde facia: Motosiklet sesinden korkan 103 koyun telef oldu!
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Erzincan’ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten ürkerek kaçışan koyun sürüsünde facia yaşandı. Panik halinde dere yatağına yönelen 103 koyun, dar alanda sıkışarak boğuldu. Sürüdeki hayvanların telef olmasının ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Erzincan'ın Dereyurt köyünde, motosikletlerin çıkardığı sesten ürkerek kaçışan 103 koyun, yöneldikleri dere yatağında sıkışarak boğuldu.
Olay, iki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğrattı.
Erzincan-Gümüşhane kara yolundan geçen motosikletlerin sesinden korkan sürü, panikle dere yatağına kaçtı. Dar alanda üst üste yığılan hayvanlar, sıkışarak nefessiz kaldı.
İKİ YETİŞTİRİCİNİN 103 KOYUNU TELEF OLDU
Olayda Ayşenur Yıldız'a ait 45, Burak Has'a ait 58 koyun telef oldu.
Bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.