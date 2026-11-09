  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek 3’ü çocuk 5 ölü! Gazze'de çadır göçük altında kaldı Amerikalı tarihçiden tarihi itiraf: Sultan Abdülhamid’i deviren darbe tek bir mason locasında tezgahlandı! Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: “Amed” kelimesi Kürtçe değildir! İşgalci rejimde koltuk sevdası kaos getirdi! Netanyahu yenilgiyi hazmedemiyor, İsrail'de Meclis baskını alarmı! Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yılı İstanbul’da kutlandı! Galata Kulesi Azerbaycan bayrağıyla aydınlandı 600 binden fazla hane elektriksiz kaldı! Rusya enerji altyapısını ve gemileri hedef aldı İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin." İran’dan ABD’ye tehdit dolu son dakika teklifi: Ya kabul edin ya da cehenneme tanık olun! Beşiktaş'tan 3 puanlık şov!
Spor TFF, Prekazi için başsağlığı yayımladı
Spor

TFF, Prekazi için başsağlığı yayımladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TFF, Prekazi için başsağlığı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Prekazi'nin vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Ülkemizde Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla tüm futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Cevad Prekazi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

TFF, mesajının sonunda Prekazi'nin ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileğinde bulundu.

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Prekazi, bu dönemde 2 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, birer Federasyon Kupası ve TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı. Prekazi, Türkiye'de Altay ve Bakırköyspor formalarını da giydi.

TFF tarih verdi! Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek
TFF tarih verdi! Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek

Spor

TFF tarih verdi! Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek

Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap
Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap

Spor

Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap

TFF'den eski yıldız futbolculara önemli görev
TFF'den eski yıldız futbolculara önemli görev

Spor

TFF'den eski yıldız futbolculara önemli görev

TFF duyurdu: Belçika maçının biletleri satışa çıktı
TFF duyurdu: Belçika maçının biletleri satışa çıktı

Spor

TFF duyurdu: Belçika maçının biletleri satışa çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23