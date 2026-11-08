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Gündem Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: “Amed” kelimesi Kürtçe değildir!
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Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: “Amed” kelimesi Kürtçe değildir!

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Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: "Amed" kelimesi Kürtçe değildir!

Eski HDP milletvekili Altan Tan, terör odaklarının ve ideolojik grupların Diyarbakır ismine yönelik tutumlarını değerlendirdi. Tan, Diyarbakır yerine sıkça öne sürülen isimlerin arka planına dikkat çekerek mevcuttaki tezlerin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı.

"Amed" veya "Amid" kelimesinin etimolojik kökeninin Kürtçe olmadığını hatırlatan Tan, bu ifadenin Süryanice "Omit" (Amit) kökenine dayandığını aktardı.Sur içi bölgesinin tarihi, müzikal ve kültürel dokusuna değinen Tan, 1970'li yıllara kadar bölgedeki pazar ve sokak dilinin Türkçenin öz şiveleri olduğunu belirtti. Açıklamalarda, kadim şehirlerin zengin kültür mirasının yapay anlatılarla daraltılamayacağı ifade edildi.

İşte Altan Tan'ın o sözleri;

Bu! Diyarbakır, Diyarbekir isimlerine. Her ne hikmetse bizim Kürt ulusalcılığı da, ulusalcıları da Diyarbakır kelimesinden alerji duyuyorlar.

Niye? İşte efendim bu Diyar-ı Bekir. Bekir bin Vail bir Arap aşiretinin reisi tarihte. Burası işte o Arapların diyarı anlamında Diyar-ı Bekir denilmiş. Biz bunu unutturalım. Peki ne koyalım yerine? Mustafa Kemal'in koyduğu Diyarbakır da olmaz. Bula bula Amid'i buldular.

Amid'in de aslı onu da yanlış söylüyorlar. Amit. Hatta daha da geriye gidersek Süryanice Omit. Yani Kürtçeyle ve Kürtlerle direkt bir alakası yok.

Şimdi kısaca önce bu Amid ve Diyarbakır mevzusunu anlatıp size daha... Niye Diyarbakır diyorsun? Amid söyle. E gel bu zavallı çocuğa anlat. Amid ne, Diyarbakır ne?

Tekrar söylüyorum. Eğer bir Kürtlük arıyorsanız Diyarbakır'ın sur içinde yok.

Bakın, müziğine bakın, edebiyatına bakın, tarihine bakın, kültürüne bakın. 1970'lere kadar Amid'in pazar dili, sokak dili işte Azeri Türklerinin lehçesiydi. Gelak, gidah, yapıyam, kıyam, soriyam, neyapısan... Yani bu lehçeleri bilmeyen, bunları konuşmayan insanlar kendi kendilerine bir kimlik... Bir de Diyar...

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Yorumlar

Diyar-ı Bekir Osmanlı’da Paris idi

Diyar-ı Bekir deyince aklıma hattat Hamid gelir, yüzyılın en büyük hattatı (şimdi dağlardan bayırlardan bir yığın kalabalığın üşüşüp doluştuğu şehir!)
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