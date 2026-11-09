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Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

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Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

Google, yıllardır milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlar uygulamasında kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor.

#1
Foto - Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

Google, Android kullanıcılarına sunduğu Mesajlar uygulamasının ana sayfasında kapsamlı bir tasarım değişikliğini test ediyor. Yeni arayüz, sabitlenmiş sohbetleri büyük kişi fotoğraflarıyla ekranın üst bölümüne taşıyor, arama işlevini alt kısma yerleştiriyor ve Gemini kısayolunun konumunu değiştiriyor. Üç temel bileşenden oluşan bu yenileme, uygulamanın hem görsel düzenini hem de günlük kullanım alışkanlıklarını etkileyebilecek değişiklikler içeriyor. Şimdilik beta sürümünde test edilen tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.

#2
Foto - Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

Gemini kısayolu yeni konumuyla Google'ın tasarım dilini izliyor Yeni değişiklikle birlikte sabitlenmiş kişilerin büyük boyutlu profil fotoğrafları ana sayfanın üst bölümünde görüntüleniyor. Böylece kullanıcılar, ilgili konuşmayı bulmak için mesaj listesinde gezinmek yerine doğrudan kişinin fotoğrafına dokunabiliyor. Görsel açıdan iOS işletim sistemindeki iMessage uygulamasının sohbet düzenini hatırlatan bu yaklaşım, Google Mesajlar'ın geleneksel konuşma listesinden uzaklaşmasına neden oluyor. Ancak tasarımın önemli bir dezavantajı da bulunuyor. Sabitlenmiş sohbetlerde son mesajın içeriği veya en son gönderilen mesaja ilişkin bilgiler gösterilmediği için kullanıcılar, konuşmanın güncel durumunu doğrudan ana sayfadan takip edemeyebilir.

#3
Foto - Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

Arayüzdeki bir diğer önemli değişiklik ise arama işlevinin konumuyla ilgili. Google, uygulamanın üst bölümünde bulunan arama seçeneğini alt kısma taşıyan yeni bir düzen üzerinde çalışıyor. Bu tasarımda arama özelliği, yeni sohbet başlatma işleviyle birlikte kayan bir işlem düğmesi (FAB) içerisinde sunuluyor. Kullanıcılar ekranı kaydırdığında düğmenin görünümü değişiyor ve arama seçeneği hap biçimindeki bir arayüz üzerinden erişilebilir hale geliyor. Yeni düzenin dikkat çeken taraflarından biri, iki farklı işlevin tek bir etkileşim alanında birleştirilmesi. Arayüzün başlangıç durumunda dairesel büyüteç simgesi ve "Sohbeti başlat" metniyle karşılaşılabiliyor. Sayfa aşağı kaydırıldığında ise bu yapı küçülerek "Ara" seçeneğini öne çıkaran bir görünüme dönüşüyor. Google'ın kullandığı animasyonlar, düğmenin durum değişikliklerini daha akıcı hale getiriyor. Arama ve yeni sohbet başlatma gibi sık kullanılan işlevlerin ekranın alt bölümüne taşınması, özellikle büyük ekranlı Android telefonlarda tek elle kullanım açısından kolaylık sağlayabilir.

#4
Foto - Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

Yeniden tasarımın üçüncü bileşeni, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini için kullandığı kısayolun konumunu değiştiriyor. Mevcut düzende kayan işlem düğmesi olarak sunulan Gemini simgesi, yeni arayüzde profil fotoğrafının yanındaki sağ üst köşeye yerleştirilen bir düğmeye dönüşüyor. Böylece Gemini erişimi, uygulamanın temel mesajlaşma işlevlerinden ayrılarak daha geleneksel bir kısayol görünümü kazanıyor. Bu tercih, Google'ın diğer hizmetlerinde kullandığı tasarım yaklaşımıyla da örtüşüyor. Şirketin masaüstü ve mobil Workspace uygulamalarında Gemini erişimi için tercih ettiği konumlandırma, Mesajlar uygulamasındaki yeni düzenle benzerlik gösteriyor. Böylece farklı Google uygulamaları arasında daha tutarlı bir görsel dil oluşturulması amaçlanıyor olabilir. Bununla birlikte Gemini düğmesinin yeni konumunun, kullanıcıların yapay zeka özelliklerine erişim sıklığını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. kaynak: donanımhaber.com

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