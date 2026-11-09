Google değişikliği duyurdu: İşte yeni tasarım!

Arayüzdeki bir diğer önemli değişiklik ise arama işlevinin konumuyla ilgili. Google, uygulamanın üst bölümünde bulunan arama seçeneğini alt kısma taşıyan yeni bir düzen üzerinde çalışıyor. Bu tasarımda arama özelliği, yeni sohbet başlatma işleviyle birlikte kayan bir işlem düğmesi (FAB) içerisinde sunuluyor. Kullanıcılar ekranı kaydırdığında düğmenin görünümü değişiyor ve arama seçeneği hap biçimindeki bir arayüz üzerinden erişilebilir hale geliyor. Yeni düzenin dikkat çeken taraflarından biri, iki farklı işlevin tek bir etkileşim alanında birleştirilmesi. Arayüzün başlangıç durumunda dairesel büyüteç simgesi ve "Sohbeti başlat" metniyle karşılaşılabiliyor. Sayfa aşağı kaydırıldığında ise bu yapı küçülerek "Ara" seçeneğini öne çıkaran bir görünüme dönüşüyor. Google'ın kullandığı animasyonlar, düğmenin durum değişikliklerini daha akıcı hale getiriyor. Arama ve yeni sohbet başlatma gibi sık kullanılan işlevlerin ekranın alt bölümüne taşınması, özellikle büyük ekranlı Android telefonlarda tek elle kullanım açısından kolaylık sağlayabilir.