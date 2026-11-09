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Gündem Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!
Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini ve Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü kutlamalarını değerlendirdi. İki ülke arasındaki kardeşliğin önemine dikkat çeken Karahasanoğlu, Azerbaycan'da okullardaki başörtüsü yasağına ilişkin tartışmaları gündeme taşıyarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “İki lider yan yana, eminim İsrail’dekiler kuduruyor!” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Zafer Günü'nde verdikleri birlik mesajlarını değerlendirdi.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ EBEDİDİR VE SARSILMAZDIR”

Aliyev'in, “Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, iki ülkenin kardeşliğini zayıflatmak isteyenlerin başarılı olamayacağı mesajına destek verdi.

“BAŞÖRTÜ YASAĞINI KALDIRIN”

Karahasanoğlu, Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik yasak uygulandığını belirterek bu durumun iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler açısından yanlış olduğunu vurguladı.

Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'da başörtüsüyle karşılandığını hatırlatarak, Azerbaycanlı öğrencilerin aynı özgürlüğe sahip olmamasını eleştirdi.

“AMACIMIZ KAVGA ÇIKARTMAK DEĞİL”

Azerbaycan'a yönelik eleştirilerinin kardeşliği zedelemek amacı taşımadığını belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu sorarken amacımız kavga çıkartmak değil. Bağcı dövmek değil. ‘Siz kötüsünüz, biz iyiyiz’ söylemi ile olay çıkartmak değil.”

Karahasanoğlu, yazısını Azerbaycan yönetimine yönelik şu çağrıyla tamamladı:

“Para istemiyoruz.. İmkan istemiyoruz. Birileri ile kavga etmelerini bile istemiyoruz.. Bir yıl önce okullarda hangi uygulamanız var idiyse, ona dönün, diyoruz..”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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Aliyevden bir kardeşlik mesajı

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