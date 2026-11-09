Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “İki lider yan yana, eminim İsrail’dekiler kuduruyor!” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Zafer Günü'nde verdikleri birlik mesajlarını değerlendirdi.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ EBEDİDİR VE SARSILMAZDIR”

Aliyev'in, “Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, iki ülkenin kardeşliğini zayıflatmak isteyenlerin başarılı olamayacağı mesajına destek verdi.

“BAŞÖRTÜ YASAĞINI KALDIRIN”

Karahasanoğlu, Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik yasak uygulandığını belirterek bu durumun iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler açısından yanlış olduğunu vurguladı.

Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'da başörtüsüyle karşılandığını hatırlatarak, Azerbaycanlı öğrencilerin aynı özgürlüğe sahip olmamasını eleştirdi.

“AMACIMIZ KAVGA ÇIKARTMAK DEĞİL”

Azerbaycan'a yönelik eleştirilerinin kardeşliği zedelemek amacı taşımadığını belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu sorarken amacımız kavga çıkartmak değil. Bağcı dövmek değil. ‘Siz kötüsünüz, biz iyiyiz’ söylemi ile olay çıkartmak değil.”

Karahasanoğlu, yazısını Azerbaycan yönetimine yönelik şu çağrıyla tamamladı:

“Para istemiyoruz.. İmkan istemiyoruz. Birileri ile kavga etmelerini bile istemiyoruz.. Bir yıl önce okullarda hangi uygulamanız var idiyse, ona dönün, diyoruz..”

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