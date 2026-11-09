Karabağ Zaferi'nde Türkiye-Azerbaycan kardeşliği’ Hangi gazete nasıl gördü?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kardeş ülkeye giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki liderin birlik ve beraberlik mesajları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları bir kez daha gündeme taşıdı. Azerbaycan basını Erdoğan'ın ziyaretini “İki devlet, tek millet” anlayışıyla öne çıkarırken, Avrupa basını iki ülke arasındaki güçlü ortaklığa dikkat çekti. Bu önemli günü hangi gazete nasıl gördü. İşte o gazeteler...
Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü, Türk basınının 9 Kasım tarihli manşetlerinde geniş yer buldu. Yeni Akit gazetesi, “Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır” manşetiyle iki ülke arasındaki kardeşliği öne çıkarırken, Sabah “Gönül birliğimiz sönmez meşalemiz”, Akşam “Birliğimiz sönmez bir meşale”, Milliyet ise “Kardeşliğin zaferi” başlıklarını kullandı. Aydınlık gazetesi “Azerbaycan'ın Millî Bayrak ve Zafer Günü kutlu olsun” manşetiyle kutlamalara yer verirken, Türkiye gazetesi “Düşmana inat” başlığını tercih etti. Millî Gazete ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini “Gerilim bölgesinde Azerbaycan çıkarması” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazetelerin farklı manşetleri, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünün Türk basınında nasıl ele alındığını ortaya koydu. İşte o gazeteler...
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