Karabağ Zaferi'nde Türkiye-Azerbaycan kardeşliği’ Hangi gazete nasıl gördü?

Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kardeş ülkeye giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki liderin birlik ve beraberlik mesajları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları bir kez daha gündeme taşıdı. Azerbaycan basını Erdoğan'ın ziyaretini “İki devlet, tek millet” anlayışıyla öne çıkarırken, Avrupa basını iki ülke arasındaki güçlü ortaklığa dikkat çekti. Bu önemli günü hangi gazete nasıl gördü. İşte o gazeteler...