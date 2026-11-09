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Gündem Muhammed Seyfullah Maden'den Fatih Erbakan'a sert tepki: Neden karşı çıkıyorsunuz?
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Muhammed Seyfullah Maden'den Fatih Erbakan'a sert tepki: Neden karşı çıkıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Muhammed Seyfullah Maden'den Fatih Erbakan'a sert tepki: Neden karşı çıkıyorsunuz?

Yeni Akit yazarı Muhammed Seyfullah Maden, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarını ve Mekke Anlaşması'na yönelik tartışmaları değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine dikkat çeken Maden, Yeniden Refah Partisi'nin anlaşmaya karşı çıkmasını eleştirerek Genel Başkan Fatih Erbakan'a, “Alenen ‘İslam İttifakı’ kurulmaya çalışılıyorken, aşırı zayıf bir sebeple neden buna karşı çıkarsın ki?” diye sordu.

Yeni Akit yazarı Muhammed Seyfullah Maden, kaleme aldığı yazıda İsrailli yetkililerin Türkiye'ye yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. İsrail'in Suriye'deki askerî faaliyetlerinin Türkiye açısından tehdit oluşturduğunu belirten Maden, Ankara'nın bölgesel güvenliği güçlendirmek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

“TÜRKİYE'NİN İSLAM İTTİFAKI ÇABALARINA RET OYU VERDİNİZ”

Maden, Mekke Anlaşması'na karşı çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı eleştirdi.

Erbakan'ın, anlaşmanın Türkiye'yi İran ve Yemen'le karşı karşıya getirebileceği yönündeki değerlendirmesine tepki gösteren Maden, ortak savunma hükümlerinin otomatik olarak işlemeyeceğini, kararların istişare ve mutabakatla alınmasının öngörüldüğünü aktardı.

Yazar, “E daha neye itiraz ediyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“NEDEN AYNI SAFTA OLURSUN FATİH BEY?”

İran'ın da söz konusu ittifaka katılabileceğine ilişkin açıklamaları hatırlatan Maden, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran arasında kurulabilecek güvenlik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi'nin siyasi tutumunu da eleştiren Maden, şu ifadeleri kullandı:

“Neden Hamas’a terörist diyenlerle aynı safta olursun Fatih bey, neden yahu?”

Muhammed Seyfullah Maden

“NE DEĞİŞTİ?”

Fatih Erbakan'ın geçmişte Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığını hatırlatan Maden, bugünkü siyasi tercihlerine ilişkin şu soruyu yöneltti:

“Ama genel seçimlerde, ‘Ehven olanı seçmek Milli Görüş’ün yoludur’ diyerek, Cumhur İttifakı’ndaydın… Ne değişti?”

Maden, yazısını Enfal suresinin 46'ncı ayetinden yaptığı, Müslümanlar arasında çekişmeden kaçınılması ve birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan alıntıyla tamamladı.

MUHAMMED SEYFULLAH MADEN'İN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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