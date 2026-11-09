Kaçmak yerine karşılık verdi! Köpek ile farenin oyunu kameraya böyle yansıdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars’ın Akyaka ilçesinde bir köpek ile farenin karşılıklı oyunu renkli görüntüler oluşturdu.
Kars’ın Şahnalar köyünde köpek ile farenin alışılmışın dışındaki oyunu görenleri şaşırttı. Köyde yaşanan ilginç anlar, Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir köpeğin karşısındaki fareyle oyun oynadığı, fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla adeta şakalaştığı görüldü.
Köpeğin hareketlerine karşılık veren farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Birbirlerine karşı sergiledikleri ilginç tavırlarla dikkat çeken köpek ve farenin oyunu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.