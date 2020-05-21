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Ekonomi

Katı yakıtlar verileri açıklandı

Linyit üretimi 2020 mart ayında 4 milyon 983 bin 21 ton olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:30:59 -
Katı yakıtlar verileri açıklandı

Linyit üretimi 2020 mart ayında 4 milyon 983 bin 21 ton olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,0, ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 azaldı.



Taş kömürü üretimi mart ayında 101 bin 172 ton olarak gerçekleşti


Taş kömürü satılabilir üretimi ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Taş kömürü koku satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 7,1 ve ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı.



Taş kömürü ithalatı bir önceki aya göre yüzde 56,2 arttı


Taş kömürü ithalatı bir önceki aya göre yüzde 56,2, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 ve ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,0 arttı. Taş kömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 19,8 artarken, ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azaldı.



Ocak-mart döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti


Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-mart döneminde yüzde 107,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 84,6 iken taş kömüründe yüzde 3,2 olarak hesaplandı.



Taş kömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı


Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; mart ayında taş kömürü teslimatının yüzde 56,0’ı termik santrallere, yüzde 21,6’sı kok tesislerine, yüzde 9,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 87,2’si termik santrallere ve yüzde 9,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 95,4 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

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