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Ekonomi

Katı yakıt istatistikleri

Martta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:18:08 -
Katı yakıt istatistikleri

ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 4 milyon 983 bin 21 ton, taş kömürü kokunda 378 bin 709 ton ve taş kömüründe 101 bin 172 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 4 milyon 798 bin 329 ton, taş kömüründe 2 milyon 975 bin 622 ton ve taş kömürü kokunda 439 bin 873 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, martta taş kömürü teslimatının yüzde 56'sı termik santrallere, yüzde 21,6'sı kok tesislerine, yüzde 9,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 87,2'si termik santrallere ve yüzde 9,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,4 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-mart döneminde yüzde 107,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 84,6 iken taş kömüründe yüzde 3,2 olarak belirlendi.

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