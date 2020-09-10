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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:23:23 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,06921 0,24
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056407 0,19
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083493 0,19
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,02609 0,19
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,503404 0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032563 2,72
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008551 2,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042933 1,49
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,422857 1,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040481 0,99
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072819 2,76
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,5727 2,47
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092983 2
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034944 1,89
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042357 1,86
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,744849 1,16
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,72958 1,08
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099636 1,05
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,307211 0,92
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,430392 0,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,714508 1,55
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,989287 0,68
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,910579 0,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,16133 0,3
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,06143 0,3
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,94554 1,45
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,76309 1,23
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,34214 0,98
HSBC Portföy Altın Fonu 3,907468 0,42
Gedik Portföy Altın Fon 1,000185 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062758 0,08
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,674155 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022732 0,05
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,01239 0,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,004158 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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