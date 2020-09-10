Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,06921
|0,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056407
|0,19
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,083493
|0,19
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,02609
|0,19
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,503404
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032563
|2,72
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008551
|2,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042933
|1,49
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,422857
|1,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040481
|0,99
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,072819
|2,76
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|117,5727
|2,47
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092983
|2
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034944
|1,89
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042357
|1,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,744849
|1,16
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,72958
|1,08
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,099636
|1,05
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,307211
|0,92
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,430392
|0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,714508
|1,55
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,989287
|0,68
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,910579
|0,51
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,16133
|0,3
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,06143
|0,3
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,94554
|1,45
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,76309
|1,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,34214
|0,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,907468
|0,42
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,000185
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062758
|0,08
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,674155
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022732
|0,05
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,01239
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,004158
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)