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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:24:13 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,034698 -0,32
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044416 -0,29
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,57345 -0,15
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228998 -0,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,813696 -0,1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,10262 -1,07
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,385388 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,316643 -0,21
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033607 -0,15
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,558712 -0,11
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112213 -0,05
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,066141 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,261248 -0,1
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027697 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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