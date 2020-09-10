Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,034698
|-0,32
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044416
|-0,29
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,57345
|-0,15
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228998
|-0,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,813696
|-0,1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,10262
|-1,07
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,385388
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,316643
|-0,21
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033607
|-0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,558712
|-0,11
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112213
|-0,05
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,066141
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,261248
|-0,1
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027697
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)