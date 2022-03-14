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Dünya Katar'lı yetkiliden Türk Dışişleri'ne övgü dolu sözler
Dünya

Katar'lı yetkiliden Türk Dışişleri'ne övgü dolu sözler

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, Antalya Diplomasi Forumu'nda tanıştığı Türk yetkililerden duyduğu memnuniyetten bahsetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 04:00:00 -
Katar'lı yetkiliden Türk Dışişleri'ne övgü dolu sözler

Hatır, Twitter'dan, Türkçe yaptığı paylaşımında, "Antalya Diplomasi Forumu'na katılırken, kardeşim Sedat Ünal ve kardeşim Yavuz Selim Kıran ile tanıştığıma çok memnun oldum." ifadesini kullandı.

"İki kardeş halk ve ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine" dikkati çeken Hatır, yetkililere, bundan daha fazlasını arzuladıklarını ifade ettiğini kaydetti.

Öte yandan Katar haber ajansı, Hatır'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki faaliyetleri çerçevesinde, Kıran ve Ünal ile ayrı ayrı ikili görüşme yaptığını haberleştirmişti.

Hatır, forumda ayrıca başka görüşmeler de gerçekleştirdi.

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