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Gündem Katarlı bakana büyük ayıp etmişti! Lavrov, Çavuşoğlu’nu bakın nasıl karşıladı
Gündem

Katarlı bakana büyük ayıp etmişti! Lavrov, Çavuşoğlu’nu bakın nasıl karşıladı

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayarak ateşini ölçtüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sarılarak karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:51:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar kapsamında gittiği Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Rus bakan, kapıda karşıladığı Çavuşoğlu'na sarıldı. İkili ardından objektiflere poz verdi.

Katarlı bakanın ateşini ölçtürdü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki gün önce Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

Lavrov, Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayarak ateşini ölçtürmüştü.

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Yorumlar

Süleyman Aydın

Gücün varsa saygın var.
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Delikanlı

Breh breh...unutuk kapıda bekletme olayını..
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