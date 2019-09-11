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Katar’dan Netanyahu’nun Ürdün Vadisi’ni ilhak planına kınama

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun seçim vaadi olarak Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak etmesine yönelik planını kınadı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:26
Katar’dan Netanyahu’nun Ürdün Vadisi’ni ilhak planına kınama

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun seçim vaadi olarak Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak etmesine yönelik planını kınadı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, gelecek hafta yapılacak seçimleri kazanması halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyindeki toprakları ilhak etme sözü vermişti.Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Filistin meselesini çözmeden bölgede barış olamaz. Hemfikir olanların yanında dururuz” dedi. Filistin davasının ’davaların anası’ olduğunu belirten el-Sani, “İşgalin Filistinlilere yaptığı zulmü kesinlikle kabul etmiyoruz. Sabit tutumumuzla Filistin’in her daim yanındayız” ifadelerini kullandı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dün yaptığı konuşmada, 17 Eylül’de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:26
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