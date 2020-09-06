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Dünya Katar’dan Filistinli 170 bin aileye para yardımı
Dünya

Katar’dan Filistinli 170 bin aileye para yardımı

Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze’de 170 bin aileye toplamda 17 milyon dolarlık yardım yapacak. Yardımın Salı gününden itibaren Filistinlilere aktarılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:20:00 -
Katar’dan Filistinli 170 bin aileye para yardımı

Katar Gazze’yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail ablukası altında yıllardır zor şartlar altında yaşayan Gazzelilere para yardımı yapacak.

Katar Gazze’yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salı gününden sonra 100 bini yoksul, 70 bini de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen toplam 170 bin aileye para yardımı yapacaklarını belirten Muhammed el-İmadi, her aileye 100 dolar verileceğini kaydetti.

İmadi, yardımı gerçekleştirenler ve yardım alanların sağlıklarını tehlikeye atmamak için, yeni tip koronavirüs tedbirlerine sonuna kadar uyulacağını ve bu işi titizlikle yürüteceklerini söyledi.

Uzun süredir İsrail ablukası altında bulunan Gazze’de, son haftalarda koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Gazze’de, koronavirüs nedeniyle bugüne dek 7 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının ise 713 olduğu belirtildi.

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