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Yerel Katar Hatay'da inşa ettiği sahra hastanesini teslim etti...
Yerel

Katar Hatay'da inşa ettiği sahra hastanesini teslim etti...

Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin bütün eksikliklerini de tamamlayarak Türk yetkili makamlarına teslim etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:11:00 -
Katar Hatay'da inşa ettiği sahra hastanesini teslim etti...

Depremin başından itibaren Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya çabalayan Katar, en son Hatay'da inşa ettiği sahra hastanesini de tamamlayarak Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığına teslim ettiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bulunan Katar Görev Gücü Komutanı Hamad Falih el-Haceri, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin nezdinde Sağlık Bakanlığına teslim etti.


Açıklamada, hastanenin doktor, hemşire ve sağlık personeli ile ilaç, malzeme ve ekipman gibi tüm sağlık ihtiyaçlarının kontrol edildiği bilgisi verildi.

Katar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Payas ilçesinde tam teşekküllü sahra hastanesi kurmuştu.
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