Katar açıklarında tankere saldırı! Çok sayıda mühimmat isabet etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki gerilimin deniz trafiğine yönelik güvenlik endişelerini artırdığı bir dönemde Katar açıklarından dikkat çeken bir saldırı haberi geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Medinet eş-Şemal'in yaklaşık 94 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin çok sayıda mühimmatın hedefi olduğunu açıkladı. Olayda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.
Körfez'de tansiyonu yükseltecek yeni bir gelişme yaşandı. Katar'ın kuzey açıklarında seyir halinde bulunan bir tanker şüpheli saldırının hedefi oldu.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), olayın Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin yaklaşık 94,4 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini duyurdu.
TANKERE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İSABET ETTİ
UKMTO tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre seyir halindeki tankere birden fazla mühimmat isabet etti.
Saldırının ardından gemide ölen ve yaralananların bulunduğu belirtilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.
Tankerin saldırıda ne ölçüde hasar aldığı ve seyrine devam edip edemediği konusunda da açıklama yapılmadı.
BÖLGEDEKİ GEMİLERE UYARI
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran UKMTO, bölgedeki deniz trafiğine yönelik güvenlik uyarısını da yineledi.
Katar açıklarından geçen gemilerden yüksek seviyede dikkatli olmaları ve karşılaştıkları şüpheli faaliyetleri derhal yetkililere bildirmeleri istendi.
Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Olayın, ABD ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle Körfez ve çevresindeki deniz yollarının yakından takip edildiği bir dönemde meydana gelmesi dikkat çekti.