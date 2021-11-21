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Spor Kastamonu'da maçta kavga! Belediye başkan yardımcısı ile kulüp başkanı yaralandı
Spor

Kastamonu'da maçta kavga! Belediye başkan yardımcısı ile kulüp başkanı yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Bölgesel Amatör (BAL) Ligi 4. haftasında, Taşköprüspor ile Çubukspor karşılaşmasında çıkan kavgada, ilçenin belediye başkan yardımcısı ile kulüp başkanı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:25:00 -
Kastamonu'da maçta kavga! Belediye başkan yardımcısı ile kulüp başkanı yaralandı

Kastamonu-Taşköprü'de, Bölgesel Amatör (BAL) Ligi 4. haftasında, Taşköprüspor ile Çubukspor karşılaşmasında çıkan kavgada, ilçenin belediye başkan yardımcısı ile kulüp başkanı yaralandı.

Taşköprü Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada maçın hakeminin, karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalmasının ardından, sporcular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Taşköprüspor ve Çubukspor futbolcularının kavgasını sakinleştirmek için sahaya inen Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ve Taşköprüspor Kulübü Başkanı Hüseyin Aytaç Altan, arbedenin arasında kalarak yaralandı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, stadyumuna gelerek, taraftarı sakinleştirdi.

Çubukspor Kulüp Başkanı Emre Arslantaş'ın, Taşköprüspor'dan özür dilediğini ifade eden Çatal, "Spor kardeşliktir. Sizlerin de bize yakışanı yapacağınıza eminim." dedi.

Taraftarın sakinleşmesiyle birlikte Çubukspor kafilesi, jandarma, komando ve polis ekiplerinin eşliğinde Taşköprü ilçesinden ayrıldı.

Yaralanan Yalçın ve Altan, Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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