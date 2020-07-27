  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da "kısmi karantina" uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-27 20:16:32 -
Kastamonu'da "kısmi karantina" uygulanacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulamasına geçildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, filyasyon ekiplerince vaka temaslısı olarak kayıt altına alınan ve bulaştırıcılığın önlenmesi amacıyla evde izole edilenlerin izolasyon kurallarına uyumlarının kontrolü amacıyla "kısmı karantina" uygulamasına geçildiği belirtildi.

Bu hanelerde yaşayan bireylerin aile hekimlerince sağlık kontrollerinin, kolluk kuvvetlerince de izolasyon kurallarına uymaları noktasındaki kontrollerinin yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filyasyon ekiplerince ev izolasyonu kararı verilen kişilere yönelik kısmi karantina uygulaması İl Sağlık Müdürlüğünün teklifi ve ilgili vali yardımcısının onayı ile alınacaktır. İlgili hanelere alınan kısmi karantina kararının idari olarak uygulanmasının kolluk kuvvetinin ve muhtarların sorumluluğunda olmasına, sağlık açısından İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği esaslara göre ilgili aile hekimince sağlık tedbirlerinin alınarak muayene ve tıbbi takiplerinin yapılmasına, sosyal açıdan kişilerin desteklenmesinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Valilik Vefa Destek Grupları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasına karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı