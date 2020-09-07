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Aktüel Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"
Aktüel

Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"

Temin edilecek emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi, 384 köyden 385 kişiye jandarma tarafından kullanım tanıtımı yapılarak ücretsiz dağıtılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:19:08 -
Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi" hayata geçirilecek.

İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran İl Genel Meclisi Toplantısında projeyle ilgili Meclis üyelerine bilgi verdi.

Projenin Kastamonu Valiliğinin onayıyla başlatıldığını hatırlatan Avkıran, "Jandarma sorumluluk alanında 2018 yılında 82, 2019 yılında 142, 2020 yılının ilk yedi ayında 82 olmak üzere 286 yüksekten düşme olayı meydana geldi. Bu olaylarda 19 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 267 vatandaşımız arasında da daha sonra hayatını kaybedenler ve engelli olanlar oldu." dedi.

Söz konusu olaylardan 151'inin ağaçlardan düşme olduğunu vurgulayan Avkıran, şunları kaydetti:

"Sonbahar döneminde ceviz ve kestane toplama zamanı geldiğinden ağaçtan düşme olaylarını azaltmak için Kastamonu Valiliği tarafından tahsis edilecek ödenekle temin edilecek emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi, pilot uygulama kapsamında belirlenen 384 köyden 385 vatandaşa jandarma tarafından kullanım tanıtımı yapılarak ücretsiz dağıtılacak. İlçe ve köylerde afiş ve broşürler dağıtılarak vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi sağlanarak farkındalık oluşturulacak. Projemizin hedefi iki yıl içerisinde yüksek ve ağaçtan düşme olaylarını yüzde 25 azaltmak."

Toplantıda Meclis üyelerine jandarma personeli tarafından emniyet kemeri, emniyet ipi ve emniyet halkasının kullanılma şekli anlatılarak bilgi verildi.


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